نائب: تظاهرات الحكمة وانعكست سلبا عليه

2019/07/20 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي , السبت , فشل التظاهرات التي دعا اليها تيار الحكمة امس الجمعة, معتبرا ان التظاهرة انعكست سلبية على التيار من خلال المنظور الشعبي.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تظاهرات امس الجمعة التي دعا اليها تيارالحكمة لم تكن بالمستوى الذي كان يراهن عليه التيار […]

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