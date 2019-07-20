2019/07/20 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صلاة الجمعة المركزية في العراق التي أقيمت في مسجد الرحمن في بغداد بامامة فضيلة الشيخ عادل الساعدي (دام توفيقه) بتاريخ 15 ذي القعدة 1440 للهجرة الموافق 19 تموز 2019 للميلاد .تفاصيل الخطبتين: الخطبة الأولى: (إن الله لا يصلح عمل المفسدين ، الفساد لا بقاء له) .بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لله الَّذِي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطبتا الجمعة بإمامة الشيخ عادل الساعدي النعيم نيوز.

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