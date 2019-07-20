خطأ تنظيمي في تتويج فريق القاسم بدوري الدرجة الاولى

2019/07/20 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتكب الاتحاد العراقي لكرة القدم، خطأ كبيراً في مراسيم تتويج فريق القاسم بدوري الدرجة الاولى العراقي.وتوج فريق القاسم بلقب دوري الدرجة الاولى، بعدما تغلب على زاخو بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الاشواط الاصلية من دون اهداف، امس الجمعة.وقررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ان يقام تتويج نادي القاسم على منصة التتويج ذاتها […]

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