بريطانيا ترد على احتجاز الناقلة بتحذير سفنها

2019/07/20 | 11:40

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بغداد :سومر نيوز

نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة"، بعد احتجاز إيران ن...

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