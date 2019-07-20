2019/07/20 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صادقون: بيان الكتائب بشأن التظاهرات رسالة ودية وايجابية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, السبت, البيان الذي اصدرته كتائب حزب الله بشأن تظاهر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صادقون: بيان الكتائب بشأن التظاهرات رسالة ودية وايجابية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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