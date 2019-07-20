2019/07/20 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

عد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي, السبت, البيان الذي اصدرته كتائب حزب الله بشأن تظاهر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صادقون: بيان الكتائب بشأن التظاهرات رسالة ودية وايجابية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صادقون: بيان الكتائب بشأن التظاهرات رسالة ودية وايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).