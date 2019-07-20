المؤبد لثلاثة مدانين بالأشتراك بقتل مواطنين في مناطق عدة

2019/07/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جرائم الاشتراك بقتل شخص وجرائم أخرى في بغداد وبعقوبة.وذكر المركز الاعلامي للمجلس في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم السبت، أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اشتراكهما في قتل احد المواطنين في بغداد – المدائن وبدوافع إرهابية".

وأضاف، أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن المؤبد لمرتين عن جريمتين الأولى تفجير عبوة ناسفة في بعقوبة تسببت في إصابة احد المواطنين والجريمة الثانية عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة نفسها تسببت في اصابة سبعة مواطنين وبدوافع إرهابية".

وأشار البيان إلى، أن "الأحكام بالسجن المؤبد بحق المدانين الثلاث تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".



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