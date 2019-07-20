وزير الخارجية يبحث مع نائب كندي تسهيل سمات الدخول بين البلدين

2019/07/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالتقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم السبت، عضو مجلس النواب الكنديّ روب أوليفانت، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، ان ” الحكيم أكّد حرص العراق على دفع، وتعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين” داعياً ” الشركات الكنديّة إلى الاستثمار في العراق، ولاسيّما في مجال إعادة إعمار البنى التحتـيّة”.

واضافت انه ” تركّزت المناقشات حول جملة من الموضوعات التي تخدم المصالح الستراتيجيّة، ومنها: تسهيل سمات الدخول بين البلدين، وتقديم أفضل الخدمات المُمكِنة لتحسين أوضاع الجالية العراقـيّة في كندا، وفتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا”.

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