2019/07/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم الوزارة اللواء، سعد معن، ان" مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية تلقي القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الارهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى "بديوان الجند" خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على مدينة الموصل".واضاف، انه" جاء باعترافاتهم بانهم شاركوا بالمعارك ضد قواتنا الامنية خلال عمليات تحرير نينوى".واشار الى ان" الاعتقال تم في الجانبين الايمن والايسر لمدينة الموصل".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل.. اعتقال 3 عناصر يعملون بـ"ديوان الجند" التابع لداعش الارهابي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل.. اعتقال 3 عناصر يعملون بـ"ديوان الجند" التابع لداعش الارهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).