ائتلاف النصر يدعو لاجراء تحقيق رسمي بشأن حادثة آمرلي

2019/07/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان ائتلاف النصر العراقي الجمعة، الاعتداء على معسكر "الشهداء" للحشد الشعبي بمنطقة امرلي بمحافظة صلاح الدين، داعيا الى فتح تحقيق رسمي بشأن الحادث....

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