الفلبين تحذر رعاياها في العراق بعد مقتل نائب القنصل التركي

2019/07/20 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … حث وزارة الخارجية الفلبينية ، السبت، رعاياها في العراق على ضرورة توخي الحذر بعد الهجوم الذي اودى بحياة ثلاثة اشخاص بما فيهم دبلوماسي تركي في شمال البلاد.ونقل موقع ( اي بي أس، سي بي أن نيوز) الفلبيني عن بيان للسفارة الفلبينية في بغداد قالت فيه إن “السفارة تطلب من الرعايا […]

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