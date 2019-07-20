نادر عبدالحميد - کوردستان العراق، الاوضاع السياسية، الاحتجاجات الاجتماعیة والآفاق المختلفة/ القسم الثالث

2019/07/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادر_عبدالحميد تمهيدتحدثت في القسمين الاول والثاني عن التطورات التاری-;-خی-;-ة والسی-;-اسی-;-ة الاجتماعی-;-ة التي حصلت علی-;- صعيد کوردستان العراق في العقود الثلاثة الماضية (١-;-٩-;-٩-;-١-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، وکذلک تطرقت لدور الحرکة القومی-;-ة الکوردی-;-ة واحزابها سواء کانوا في السلطة ام المعارضة، لکننا لم نتطرق إلا بشکل عابر إلی-;- الحرکة الإسلامية وحرکة ال......

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