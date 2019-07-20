2019/07/20 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نشرت وسائل اعلامية تركية، تفاصيل عن قاتل نائب القنصل التركي في اربيل .من هو: مظلوم داخ تولد ١٩٩٢ وهو كردي الاصل من ديار بكر في تركيا، وهو شقيق النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية يرسيم داغ وله علاقات منذ عام 2014 مع حزب العمال الكردستاني.وبحسب مصادر تركية فأن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقام باربيل منذ 2014 وعمل بثلاثة مطاعم..من هو قاتل نائب القنصل التركي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقام باربيل منذ 2014 وعمل بثلاثة مطاعم.. من هو قاتل نائب القنصل التركي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقام باربيل منذ 2014 وعمل بثلاثة مطاعم.. من هو قاتل نائب القنصل التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).