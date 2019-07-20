2019/07/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلن مكتب مكافحة إجرام الشطرة في ذي قار، اليوم السبت، عن القبض على متهمين سرقا 12 دراجة نارية في القضاء.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المكتب كثف من عمليات البحث والمتابعة وجمع المعلومات على خلفية زيادة حوادث سرقة الدراجات النارية في القضاء”.وتابع “من خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين سرقا 12 دراجة نارية في ذي قار وكالة خطوة برس.

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