2019/07/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي أن قواته أبلت بلاء حسنا باحتجاز ناقلة النفط البريطانية مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن للرد بالمثل، بل بطلب من منظمة الملاحة الإيرانية.وصرح بأنه يعتبر ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق جزء من إيران، رغم أنها تحمل النفط الإيراني فحسب.ووجه خانزادي تحذيرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الايرانية: قواتنا أبلت بلاء حسنا باحتجاز ناقلة النفط البريطانية وكالة خطوة برس.

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