الصحافة تسمح بتراجع حريات العالم أمام إسرائيل؟

2019/07/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الخلاف بين صحيفة «الغارديان» البريطانية الشهيرة ورسام الكاريكاتور ستيف بيل تصاعداً بعد أن قام الأخير بكتابة رسالة غاضبة إلى إدارة الجريدة

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