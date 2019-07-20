السفير الجزائري ببغداد يشكر ابناء الشعب العراقي لمساندتهم منتخب بلاده برحلة التتويج بامم أفريقيا

2019/07/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وجه سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بالعراق، عبد القادر بن شاعة رسالة الى العراق بعد فوز منتخب بلاده ببطولة كأس امم افريقيا.

وذكر بيان للسفارة الجزائرية : أنه "يسر سفير الجزائر لدى جمهورية العراق، ان يعبر لكافة أبناء الشعب العراقي الشقيق من مواطنين كرام ومسؤولين وصحف...

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