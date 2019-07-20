“بالفيديو” السنيد غاضبا يهدد العبادي بفضح اسرار الماضي: “لاتدعني أفتح الجُرح بالاسماء والارقام”!!!

2019/07/20 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق هدد القيادي في حزب الدعوة حسن السنيد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بفضح اسرار الماضي اذا لم يتوقف عن الحديث عن الالتزامات والمواثيق والمواقف من حزبة الدعوة.وظهر السنيد غاضبا خلال لقاء متلفز رصدته “يس عراق” وهو يخاطب العبادي قائلا ” اخر من يتحدث عن الالتزام هو انت”!!

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