زيدان: موقف بيل لم يتغير.. وكل شيء وارد في الميركاتو

2019/07/20 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد.وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي: “شكرًا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، وخاصة من القريبين مني”.وأضاف: “أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل […]

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