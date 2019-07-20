نائب: ازمة كركوك عرقلت طرح قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم

2019/07/20 | 12:12

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بغداد :سومر نيوز

استبعد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، تمرير قانون الانتخابات المحلية خلال الجلسة الحالية، م...

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