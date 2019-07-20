التربية تشرك القطاع الخاص في طباعة المناهج وتوضح الية توفيرها

2019/07/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اشركت وزارة التربية القطاع الخاص في عملية طباعة المناهج التربوية والية توفريها.

وذكرت الوزارة في بيان ...

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