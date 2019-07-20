نائب يكشف عن اتفاق سياسي بشأن الدرجات الخاصة

2019/07/20 | 12:12

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، عن اتفاق الكتل السياسية على جميع الدرجات الخاصة في اغلب ال...

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