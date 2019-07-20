العراق وكندا يدرسان فتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا

2019/07/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس العراق وكندا، فتح خط طيران بين بغداد وأوتاوا، وتسهيل الفيزا للعراقيين.

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