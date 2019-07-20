2019/07/20 | 12:13

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العثور على وكر داعشي يحتوي تجهيزات عسكرية واحزمة ناسفة في الانبار

السبت

20

تموز

2019 :

11:58 am

22

وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، عثرت قوة من قيادة عمليات الأنبار على

وكر في "وادي اثنيل "وقد ضبطت بداخله" ٤ أحزمة ناسفة ودراجة نارية،

فضلا عن تجهيزات عسكرية مختلفة الأنواع وعفش وخزانات ماء صغيرة الحجم

، حيث دمرت القوة المنفذة للواجب هذا الوكر دون حادث يذكر" .

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