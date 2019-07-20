مقهى ستاربكس ومطاعم فول: هل تلاشت الطبقة الوسطى مابعد الربيع العربي؟

2019/07/20 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، كان عدد من الباحثين الغربيين ممن يعملون في حقل العلوم الإنسانية يحاولون رصد مآلات ومصير الطبقة

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