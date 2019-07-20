محكمة أميركية تتهم مستشار بن زايد بنقل صبي ل***

2019/07/20 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأنه تم توجيه اتهامات إلى رجل الأعمال اللبناني الأمريكي “جورج نادر”؛ أحد مساعدي حملة الرئيس “دونالد ترامب” الانتخابية، ومستشار ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، بنقل صبي يبلغ من العمر 14 عاماً بهدف استغلاله جنسيا.وذكرت الصحيفة، في تقرير، أن “نادر”؛ الشاهد الرئيس في تحقيق المستشار الخاص السابق “روبرت […]

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