2019/07/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: الحشد الشعبي يفكك عددا من العبوات الناسفة زرعتها داعش لعرقلة تقدم القوات الى مركز الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 12:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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