2019/07/20 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ، اليوم السبت، عن إغلاق كافة مداخل قضاء الطارمية تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.وقال المصدر ، “تزامناً مع بدء الحملة الأمنية بمشاركة جميع صنوف القوات العراقية اغلقت القوات الأمنية في الطارمية مداخل القضاء من جهة العبايجي وطريق الشط والمشاهدة والزملة”.وأضاف , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق كافة مداخل ومخارج الطارمية بالعراق لهذا السبب ..؟ النعيم نيوز.

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