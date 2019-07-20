2019/07/20 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قضت محكمة الاستئناف التركية بتأييد حكم سجن المغنية والممثلة الشهيرة، زحل أولجاي، التي أدنيت سابقا في تهمة إهانة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال إحدى أغنياتها.وفتحت السلطات التركية في صيف عام 2016 تحقيقا ضد أولجاي (61 عاما)، بعدما تلقت شكوى بأن المغنية غيرت من كلمات إحدى أغنياتها واستخدمت حركات يديها من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن لمغنية تركية بتهمة “إهانة اردوغان” وكالة خطوة برس.

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