أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (٥٨)

2019/07/20 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (58)شباب السودان ..يعرف أكثرأحمد موسى قريعيظنت الإنقاذ "ببشيرها وبرهانها وجنجويدها" أن "شباب السودان" يعاني من علل وأمراض الإستكانة والتبعية والإنقياد واللامبالاة والانصرافية والانهزامية، فكانت الإنقاذ ممثلة في المخلوع تتعامل مع الشباب كأنهم "طوبة" زائدة في عملية البناء المجتمعي للسودان، أو أنهم "عبئا" زائد عن اللزوم، لذلك لم تكن تحسب له حسابا ح......

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