إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية «مسدار»

2019/07/20 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت تقرير حديث أن دولة إيران قامت بالإفراج عن إحدى السفينتين البريطانيتين المحتجزتين من قبلها.

وأفادت سائل إعلام إیرانیة، الیوم السبت، مغادرة ناقلة النفط البریطانیة "مسدار" سواحلھا متجه إلى الموانئ السعودیة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمیة الإیرانیة "إرنا".

ونوهت الوكالة، إلى أن السفینة البریطانیة التي كانت تسیر في مضیق "ھرمز" بالمیاه الإیرانیة غیرت مسارھا فجر الیوم نحو میناء رأس تنورة في السعودیة.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري قد أعلنت عن توقيف ناقلة نفط بريطانية ثانية في مضيق هرمز.

وقالت، أن وحدة زوارق المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "ستینا امبیرو" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

وأشارت وسائل إعلام عالمية، أمس، إلى أن وزارة الدفاع البریطانیة تتابع اقتیاد ناقلة نفط بریطانیة إلى المیاه الإقلیمیة الإیرانیة.

وتأتي ھذه الأحداث، بعد أن أعلنت سلطات جبل طارق- وھي منطقة حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة- احتجزها ناقلة النفط العملاقة الإیرانیة "غریس 1 " متجھة إلى سوریا انتھاكا للعقوبات الأوروبیة، في حین قالت طھران إن الناقلة كانت تبحر في المیاه الدولیة ولم تكن متجھة إلى سوریا.

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