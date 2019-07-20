2019/07/20 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابع/المركز الخبري الوطني نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده.وكتب علاء مبارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات”، بحسب “روسيا اليوم”.وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه حقيقة وفاة حسني مبارك المركز الخبري الوطني.

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