2019/07/20 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد اعلن مجلس القضاء الاعلى اليوم السبت 20.07.2019، عن احصائية جديدة بشأن عدد ضحايا الإبادة الجماعية بحق الايزيدية، مبينا ان هذه الاحصائية منذ الثالث من آب عام 2014.وقال اعلام المجلس في بيان صحفي تلقت ايزيدي 24 نسخة منه انه حسب إحصائيات مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، كنتائج لجرائم بشعة اقترفها ارهابيي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية جديدة للابادة الجماعية الايزيدية في العراق) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائية جديدة للابادة الجماعية الايزيدية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).