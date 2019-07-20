2019/07/20 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … خاطب النائب عن كتلة صادقون النيابية ، حسن سالم، اليوم السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص عقود المفوضية المستبعدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يخاطب مفوضية الانتخابات بخصوص موظفي العقود المستبعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يخاطب مفوضية الانتخابات بخصوص موظفي العقود المستبعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).