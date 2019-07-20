2019/07/20 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، القطعات العسكرية كافة بأداء واجبها بمهنية عالية وبإسناد وتعاون كاملين من المواطنين وأبناء العشائر والوجهاء وأهالي المناطق التي تشملها العملية العسكرية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيسالوزراء انه تفقد المناطق المحيطة بشمال بغداد والتي بدأت الصفحة الأولى منها فجر هذا اليوم، كما تفقد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يوجه القطعات بتأدية واجبها بمهنية والتعاون مع المواطنين النعيم نيوز.

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