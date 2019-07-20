أمانة بغداد تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية جنوب العاصمة

2019/07/20 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية جنوب بغداد الامانة بينت انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى دار القضاء ضمن منطقة الدورة وستباشر بعدها كوادر بلدية الدورة بحملة لتنظيف وتاهيل الموقع المغلق منذ عدة […]

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