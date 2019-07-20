2019/07/20 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد بلاده للحوار مع السعودية والإمارات.وقال ظريف: “لدينا علاقات دبلوماسية مع الإمارات، لذلك نحن على استعداد لمقابلتها.ونحن على استعداد للقاء السعوديين.يمكننا نلتقي في أي وقت”.وأضاف ظريف، في لقاء مع قناة “بي بي إس” الأميريكية، أن “الأمر يتطلب فقط قبول […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن استعدادها للحوار مع الإمارات والسعودية المركز الخبري الوطني.

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