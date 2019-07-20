English | كوردى

شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية يحذر: تدني نسب النجاح مؤشر خطير لأنحدار التعليم في العراق


شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية يحذر: تدني نسب النجاح مؤشر خطير لأنحدار التعليم في العراق
2019/07/20 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: r9d1clMClDY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية يحذر: تدني نسب النجاح مؤشر خطير لأنحدار التعليم في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ممثل المرجعية يحذر: تدني نسب النجاح مؤشر خطير لأنحدار التعليم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).

كامل التفاصيل في: قناة الرشيد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا