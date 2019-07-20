اعتراف دولي ومحلي بشرعية عبد الاله لرئاسة اتحاد السباحة العراقي

2019/07/20 | 12:44

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بغداد :سومر نيوز

اعلن الاتحاد الدولي للسباحة ومقره في مدينة لوزان –سويسرا، مصادقته على محضر اجتماع الجمعية العمومية غ...

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