بابليون: العقوبات الأميركية وسام شرف ونحذر من اتساعها

2019/07/20 | 12:44

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بغداد :سومر نيوز

عدت حركة بابليون, السبت, العقوبات الأميركية على أمينها العام ريان الكلداني “وسام شرف” لها، محذرة من ...

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