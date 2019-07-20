2019/07/20 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التربية تشرك القطاع الخاص في طباعة المناهج وتوضح الية توفيرها

اشركت وزارة التربية القطاع الخاص في عملية طباعة المناهج

التربوية والية توفريها.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت "انها في السابق كـانـت تعتمد

عـلـى المـطـابـع الحكومية فـقـط فـي عملية طباعة المناهج الدراسية

الامر الذي يؤدي الى تأخر او نقص في توزيع تلك المناهج بسبب محدودية

تلك المطابع".

وتابعت انه "تم الايعاز الـى المطابع الاهلية بـدخـول المنافسة مـا

سيتيح التنافس بـين تلك المطابع بسقف زمني وبشرط جزائي بمبلغ مادي

وغرامات كـبـيـرة اذ ستقضي تـلـك الـخـطـوة عـلـى الـنـقـص

والـتـأخـيـر في توزيع المناهج".

واكدت وزارة التربية ، عـدم حـدوث اي نقص او تأخير في توزيع المناهج

الدراسية خلال الاعوام المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تشرك القطاع الخاص في طباعة المناهج وتوضح الية توفيرها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تشرك القطاع الخاص في طباعة المناهج وتوضح الية توفيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).