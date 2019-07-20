2019/07/20 | 12:44

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الجمارك: إعادة إصدار إرسالية مصابيح إنارة مخالفة للقانون في أم قصر

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، السبت، اعادة اصدار ارسالية مصابيح

انارة وهياكل اراكيل مخالفة في جمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر

الجنوبي، أعادت اليوم اصدار حاوية حجم ٤٥ قدم مخالفة لضوابط

الاستيراد".

وأضافت، ان"الحاويات محملة بمصابيح إنارة و هياكل اراكيل بدون اوراق

رسمية"، مبينة ان "اعادة الأصدار تمت حسب الإجراءات القانونيه

المعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

واشارت الى، ان "هذا يأتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في

مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة لضوابط و تعليمات

الاستيراد".

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