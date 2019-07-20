ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2019/07/20 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيئة الانواء الجوية، السبت، حالة الطقس لليومين المقبلين، فيما اشارت الى ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في جداول توضيحية، إن "يوم غد الاحد سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما ستشهد المنطقة الجنوبية طقسا مشمسا، مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".وأضافت، ان يوم الاثنين المقبل سيشهد طقساً مشمساً ذو درجات حرارة مرتفعة مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، وطقسا مشمسا في عموم المناطق البلاد".انتهى

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