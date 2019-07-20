بالوثيقة.. موعد مقابلات المتقدمين على وظائف العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة

2019/07/20 | 12:44

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وذكر ديوان محافظة البصرة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "المقابلات تكون قاعة المؤتمرات في بناية المحافظة { ساعه 9 صباحا} وحسب ما مبين ادناه".للعنوان الوظيفي / {باحث} يوم الإثنين 22 تموز للعنوان الوظيفي / {م.باحث} يوم الثلاثاء 23 تموز للعنوان الوظيفي / {مدرس رابع} أيام الأربعاء 24 تموز والخميس 25 تموز والأحد 28 تموزللاطلاع على الاسماء في الرابط ادناهhttp://basra.gov.iq/ar/184/1000/23811.html

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