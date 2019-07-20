التربية النيابية: عبد المهدي ارسل عدة اسماء لشغل المنصب الوزاري الشاغر

2019/07/20 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو لجنة التربية النيابية هوازن الشمري، السبت، عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدة أسماء مستقلين لشغل منصب وزير التربية.وقالت الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل عددا من الاسماء المستقلة إلى مجلس النواب للتصويت على احدى الشخصيات لنيل ثقة المجلس لشغل منصب وزير التربية”.وأضاف ان […]

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