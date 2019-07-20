2019/07/20 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل: الفرات نيوز} أعلنت هيئة النزاهة، السبت، أن إجراءاتها التحقيقية أثمرت عن إعادة ملكية عقارٍ في بابل إلى الدولة، مبيِّنةً أن ملاكات مكتب تحقيق بابل في الهيئة سبق لها أن ضبطت أصل إضبارة العقار الذي تبلغ قيمته التقديرية 6 مليارات دينار.

وأشارت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، في معرض حديثها عن عملية إعادة العقار الذي تمَّ ضبط أصل إضبارته في عمليةٍ نفَّذها مكتب تحقيق بابل؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيةٍ، إلى أن "محكمة استئناف بابل / الهيأة الاستئنافية الأولى أصدرت قراراً بإعادة تسجيل العقار البالغة مساحته {دونماً ونصف الدونم} وقيمته التقديرية ستة ملياراتٍ باسم مديرية بلدية الحلة".وأوضحت، أن "الاتحاد المحليِّ للجمعيات الفلاحية في المحافظة قام بنقل ملكية العقار وتسجيله باسمه بشكلٍ غير قانونيٍّ وبدون الحصول على كتاب تمليكٍ من الجهة المالكة للعقار، ثم قام لاحقاً ببيعه إلى شخصٍ آخر وتسجيله باسمه في دائرة التسجيل العقاري بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".وأضافت الدائرة، أن "محكمة بداءة الحلة سبق لها أن أصدرت قراراً بإبطال القيود الخاصَّة بالعقار المُسجَّل باسم الاتِّحاد المحليِّ للجمعيات الفلاحيَّـة في المحافظة ، وإعادة تسجيله باسم مديريَّـة بلديَّـة الحلة، وإشعار مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة؛ لتنفيذ ذلك في سجلاتها".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعيد ملكية عقار بقيمة 6 مليارات دينار إلى بلدية الحلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعيد ملكية عقار بقيمة 6 مليارات دينار إلى بلدية الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).