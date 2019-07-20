2019/07/20 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي يسعى لجعل نجمه المصري، محمد صلاح، ملك الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي القادم.

وقالت صحيفة "ذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يخطط لجعل صلاح ملك الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يخطط لجعل صلاح ملك الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).