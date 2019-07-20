بارزاني: حكومتنا خدمية.. اصلاحات جديدة سيشهدها اقليم كردستان

2019/07/20 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق استعرض #رئيس_وزراء #إقليم_كردستان #مسرور_بارزاني، اليوم السبت، خارطة #الطريق التي ستعمل وفقها تشكيلته #الحكومية للأربع سنوات المقبلة.بارزاني، كتب في مقالة له نُشرت في صحيفة “واشنطن بوست” […]

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