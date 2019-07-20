قيادة العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات

2019/07/20 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات لتطهيرها من فلول داعش الارهابي.وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان بهذا الشان انه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الأولى …

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