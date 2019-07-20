النزاهة النيابية على موعد مع ماراثون انتخاب الرئيس وتشكو القوى السنية

2019/07/20 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية جواد حمدان الساعدي، السبت، عن شروع لجنته بإعادة انتخاب رئيس اللجنة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا أن الخلاف على رئاسة اللجنة بين المكون السني كان سببا رئيسيا في تعطيل مهام عملة اللجنة.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النزاهة في مجلس النواب ستشرع بإعادة انتخاب رئيس […]

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