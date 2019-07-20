2019/07/20 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، السبت، مشاركتها في الصفحة الثانية لعمليات إرادة النصر شمالي بغداد وصحراء جزيرة نينوى.وقال آمر الكتيبة الاولى في المديرية جواد كاظم غليم في تصريح لاعلام الحشد واطلعت عليه وكالة صدى , ان “قوات الكتيبة تجحفلت مع قوات الحشد الشعبي ضمن الصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر لملاحقة فلول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية مقاتلة الدروع بالحشد تشارك في عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد وصحراء نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية مقاتلة الدروع بالحشد تشارك في عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد وصحراء نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية مقاتلة الدروع بالحشد تشارك في عمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد وصحراء نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).